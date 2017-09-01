الجهود المباركة التي تبذلها كافة القطاعات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أمير جازان يرفع أصدق آيات التهاني الى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن كافة أبناء منطقة جازان أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – ، مبرزاً سموه الجهود المباركة التي تبذلها كافة القطاعات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، وذلك بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وقال سموه إن المملكة دأبت على تقديم الرعاية وتجنيد كافة طاقاتها ، وفق منظومة عمل متكاملة بهدف التيسير على الحجيج وتأديتهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل الله أولاً ثم بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- من إمكانات وخدمات ، داعيا المولى القدير أن يمنّ على الحجيج بإكمال مناسكهم بيسر وسهولة وأمان واطمئنان .

وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة وبلادنا وبلاد المسلمين كافة في أمن وأمان واطمئنان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة .