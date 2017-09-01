التــركي يستقبل المهنئين بعــيد الأضحى المبارك

استقبل سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ/ نــزار بن معدي التركي اليوم بعد صلاة عيـد الأضحى بالمــركز مدراء الدوائر الحكومية التابعة للمركز و المشائخ وعدداً من المواطنين الذين قدّموا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك . حيث قال في كلمته ” بإسمي وبإسم كافة مسؤولي ومشايخ و أهالي مركز قوز الجعافرة أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير /محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان الأمير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ولكافة الأسرة الحاكمة حفظهم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك سائلاً الله عز و جل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا إنه القادر على ذلك وكـل عام وأنــتم بخــير. ومن ثم

تناول الحضور طعام الإفطار المعد لهذه المناسبة .