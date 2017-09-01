محافظ صبيا يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى

أدى سعادة محافظ صبيا الاستاذ /علي موسى زعله صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد بالمحافظة مع جموع المصلين.

وبعد أداء الصلاة استقبل “سعادته” عدداً من المسؤولين ومشائخ القبائل والمواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيدالأضحى المبارك , وقد بادلهم سعادته المشاعر والتمنيات

ورفع بإسمه ونيابة عن كافة المسؤولين والمشائخ والأهالي بالمحافظة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز حفظهم الله جميعاً , سائلاً الله أن يعيده على بلادنا الغالية بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

بعد ذلك قام سعادة المحافظ يرافقه مدير الشرطة/ الرائد صالح بن محمد آل كليب ومدير المرور بالنيابة/ أبراهيم بن عيسى زعلة ومدير إدارة المساجد/ عيسى وحيشي ورئيس المجلس البلدي/ أحمد القاضي بزيارة للمرضى المنومين في مستشفى صبيا العام؛ وذلك للاطمئنان عليهم وتهنئتهم بالعيد وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور/علي بن مفرح الشعواني والطاقم الطبي والاداري وقد تجول سعادته في بعض الاقسام للإطلاع على سير العمل وآلية المناوبات وبعد ذلك توجه ومرافقوه لغرف التنويم لمعايدة المرضى وسط مشاعر إنسانية دافئة عبّر عنها المرضى بالشكر والتقدير لهذه الزيارة التي جاءت في وقت هم في أمس الحاجة فيه إلى الشعور بالفرحة والأمل بسرعة العودة إلى أسرهم ومباشرة حياتهم الطبيعية وقدم المحافظ لهم الهديا وباقات الورود متمنياً لهم الشفاء العاجل .

ومن جانب اخر أكد سعادته لمسؤولي المستشفي في كلمة مختصر أوضح فيها على أهمية تظافر الجهود والسعي قدماً لتقديم أفضل الخدمات للمرضى مقدماً شكره لمدير المستشفى وجميع العاملين ومشيداً بالجهود التي تبذل في سبيل تقديم الخدمة على الوجه المطلوب .

وفي نهاية الزيارة قدم مدير المستشفي “ الشعواني” ” الشكر لمحافظ صبيا على هذه الزيارة وهذه المبادرة الإنسانية منه ومن الوفد المصاحب معه .