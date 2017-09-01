رئيس مركز ريم العقدي يؤدي صلاة العيد ويعايد المشايخ ويستقبل المهنئين

ادى رئيس مركز ريم الأستاذ احمد بن جابر العقدي صباح هذا اليوم الجمعة صلاة عيد الاضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع بلدة الرهوة ، حيث ام المصلين وألقى خطبتي العيد امام وخطيب جامع الرهوة الشيخ ابراهيم محمد جابر والذي حث الناس فيها على الالتزام بحبل الله تعالى والسمع والطاعة لولي الامر ، وتطرق لما تنعم به المملكة وشعبها من تكاتف ووحدة في الصف ادهشت المتابعين ، كما ذكر فيها الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام .

و بعد نهاية خطبتي العيد عايد رئيس مركز ريم شيخ بلدة الرهوة الشيخ محمد بن ابراهيم الرهوي ووجهاء ومثقفي واهالي الرهوة ، ثم انتقل الى بلدة جندلة لمعايدة نائب جندلة والقرى التابعة لها الشيخ محمد عامر عسيري في منزله حيث كان في استقباله النائب ووجهاء واعيان جندله وقراها وابناء النائب يتقدمهم الاستاذ يحي محمد عامر ، بعد ذلك عاد لمقر المركز حيث استقبل المشايخ والعرايف والنواب والاعيان والوجهاء وعدد من المسؤلين بالمركز الذين قدموا لتهنئته بعيد الاضحى المبارك .

وقد رفع سعادة رئيس المركز الاستاذ احمد العقدي باسمه ونيابة عن اهالي مركز ريم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحلول عيد الاضحى المبارك وبمناسبة النجاح الكبير لموسم حج هذا العام ، مشيرا الى ما تقدمه حكومة المملكة من تسهيلات وما تسخره من امكانيات من اجل راحة ضيوف الرحمن وتأديتهم لهذا الركن العظيم براحة واطمئنان وفي جو من السكينة دونما رفث او فسوق في الحج .

كما رفع سعادته باسمه وباسم مشايخ واهالي مركز ريم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل .