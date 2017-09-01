حقو فيفاء ضحية إهمال البلدية واستفزاز الكهرباء

منذ عقود من الزمن وأهالي حقوفيفاء يعانون من إهمال البلدية وكأن الأمر لايعنيها أو أن الحقو ليس على الخارطة أو أنها لا تعلم أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من محافظة فيفاء .

غالبية سكان حقوفيفاء هجروا منازلهم وديارهم واستقروا في المدن والمحافظات المجاورة بسبب نقص وانعدام المشاريع والخدمات ولعل أهمها الخطوط الفرعية التي لم تستكمل ولو استكملت هذه الخطوط لخففت الكثير من المعاناة على الأهالي والتنقل من منازلهم إلى المحافظات الأخرى خصوصاً في مواسم الدراسة أو الذهاب للأسواق والمستشفيات كما يفتقد الحقو إلى الحدائق العامة خصوصاً وأن المنطقة يتوفر بها المرتفعات والأودية ولعل أشهرها وادي ضمد ويتميز الحقو بطبيعة خلابة وبالذات في موسم الأمطار .

ويتطلع الشباب في الحقو إلى إنشاء ملاعب رياضية حتى يجدون متنفساً لهم

وأيضاً لا ننسى معاناة الأهالي في الحقو حيث امتدت المعاناة إلى الكهرباء ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً في ظل الانقطاعات والأعطال المتكررة التي أصبحت شبه يومية خصوصاً في فصل الصيف وبالذات في فترة الظهيرة .

معاناة الأهالي مع الكهرباء لم تتوقف على الأعطال والانقطاعات بل امتدت إلى الفواتير التي لا تصدر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر وبمبالغ خياليه مقارنةً بالمناطق الأخرى فهل التسعيرة لدى شركة كهرباء فيفاء تختلف عن بقية مناطق المملكة

مع العلم أن أغلب السكان من كبار السن ومن ذوي الدخل المحدود

وعندما يقوم أحد المواطنين بمراجعة الشركة من أجل الاستفسار أو تقديم شكوى بسبب ارتفاع الفاتورة يجد الجواب جاهزاً وهو أن قراءة العداد سليمة فماهي يا ترى الطريقة أو الآلية التي تتبعها الشركة في قراءة العداد

وهنا التساؤل متى تنتهي معاناة الأهالي في حقوفيفاء مع البلدية ومع الكهرباء أم أن المعاناة ستظل حتى يلجأ المواطنين إلى الله ثم إلى الجهات العليا في الدولة .