بمشاركة أفراد من مديرية الدفاع المدني نادي جازان لخدمة المجتمع يطلق حملة #كلنا_فداء_للوطن _ 2

قام نادي جازان لخدمة المجتمع التابع للجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بجازان بسوق ذي رجن مول بابي عريش بإطلاق مبادرة تطوعية تعنى بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء

ومواجهة التطرف في ظل الثوابت الشرعية والوطنية تحت شعار ( #كلنا_فداء_للوطن)

بمشاركة من مديرية الدفاع المدني والفرق التطوعية وعدد من مشاهير السوشل ميديا .

وتهدف مبادرة كلنا فداء للوطن إلى إيصال رسالة وطنية للمواطنين والمقيمين بأن رجال أمننا البواسل حماة على ثغور حدودنا وداخل بلادنا ، وقد قدموا

أرواحهم لحفظ أمن بلادنا وضحوا بها من أجل أن نهنأ بالأمن والأمان .

وتجول رجال الأمن المشاركين في الحملة مع المتطوعين داخل سوق ذي رجن مول وقاموا بتوزيع الحلويات على المتسوقين ومرتادي السوق والتى كانت بدعم كامل من ( حلويات أطايب ) ورعاية إعلامية من ( سناب جازان لايف ) من جانبه قال رئيس نادي جازان لخدمة المجتمع ” خالد العارضي ” إن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للنادي باعتبار أن مشاركة جنودنا ورجالات أمننا للأهالي والمواطنين بتوزيع الحلوى عليهم لها الأثر الكبير في نفوسهم ولنوصل رسالة إعتزاز وعرفان لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي ،

وعبر العارضي عن سعادته الكبيرة واعتزازه بنجاح الحملة الثانية التي تعد الأولى على مستوى المنطقة والمملكة ، مقدماً شكره لمدراء القطاعات العسكرية المشاركة .

ولإدارة سوق ذي رجن مول بابي عريش

ولحلويات أطايب الداعم الأساسي للحملة وعلى رأسها الاستاذ / ياسر زمل والمشاركة في نجاح هذه المبادرة ، وأكد أن النادي رحب بالمبادرين وبجميع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة أن المبادرات التطوعية تحقق مبدأ التعاون والمسؤولية المجتمعية ليكون شباب جازان القدوة في العمل التطوعي المنظم لتحقيق “رؤية المملكة 2030”

وأبان أن المبادرة سبقتها عدة اجتماعات تنسيقية، لمناقشة عدة محاور أسهمت في إنجاح الخطة التنفيذية ، إضافة إلى البروفات الميدانية للمتطوعين وقد كان لهم دور كبير في نجاحها حيث شارك مايقارب 18 متطوع من النادي وأضاف

أن الحملة تعد الثانية ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف رفع المسؤولية الوطنية لدى أبناء المنطقة .

مقدما شكره لجميع المتطوعين ومشاهير السوشل ميديا ولرئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمنطقة جازان ومنسوبيها على دعمهم المستمر والذي ساهم في إنجاح المبادرة.