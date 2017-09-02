قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل يعايد المرابطين وقوات التحالف بنجران وجازان

نقل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية؛ تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين، لمنسوبي القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين على الحدود في نجران وجازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان سموه قد أدى صلاة العيد مع ضباط وأفراد القوات المسلحة بنجران، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة السعيدة.

ثم غادر سموه إلى جازان لتهنئة المرابطين؛ حيث التقى الضباط وضباط الصف وعددًا من ضباط وضباط الصف لقوات التحالف، ثم تناول الجميع وجبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

وأكد سمو قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل وقائد القوات البرية للمرابطين، فخر واعتزاز كل المواطنين ببطولات وتضحيات المرابطين على الحدود، موضحًا أنه في كل مناسبة وطنية يتجدد فخر كل السعوديين بكم، واعتزازهم ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتعظيم على ما تقدمونه من تضحيات في سبيل دينكم ثم رفعة وطنكم، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على القيادة وعلى الوطن والمواطن، بالعز والتمكين والنصر المبين إن شاء الله.