حجاج فيفاء يقيمون الوجبة الشعبية بمنى | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

حجاج فيفاء يقيمون الوجبة الشعبية بمنى

حجاج فيفاء يقيمون الوجبة الشعبية بمنى
علي المدري _ منى

حسب العادة السنوية أقامت حملة الحج التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء في صباح هذا اليوم السبت ثاني أيام العيد في مخيم منى الوجبة الشعبية لجميع حجاج المخيم وقد حضر الجميع الوجبة الشعبية وعلى رأسهم الشيخ د/ محمد فرحان الفيفي مفتي المخيم ومدير المكتب التعاوني الشيخ / يحيى حسن الفيفي ومدير الحملة / محمد بن ختلة وجمع من الضيوف حيث نالت الوجبة استحسان وإعجاب الجميع وقد قام بإعداد هذه الوجبة عدد من أبناء فيفاء حيث بدأ العمل فيها من الساعة الثانية ليلاً إلى الساعة السابعة صباحاً وقد أعدت في نفس المخيم وتم تقديمها في المخيم صباحاً الساعة 7 وقد تم الإستعداد لهذه الوجبة مسبقاً قبل إنطلاق الحملة بتجهيز العسل والسمن وأكياس البر واصطحابها من البداية وقد نالت الوجبة إعجاب الجميع سواء من أبناء فيفاء أوغيرهم من حجاج المخيم من عسير وبعض المناطق الآخرى .

 

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