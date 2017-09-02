الرئيسية › أخبار الناس العبدلي يحتفل بعقد قرانه 1:22 م, 11 ذو الحجة 1438 هـ - 2 سبتمبر 2017 م فيفاء - سعود العبدلي Tweetاحتفل الشاب يحيى سلمان يحيى العبدلي الفيفي بعقد قرانه على كريمة الأستاذ/ أحمد سالم بن سليمان العبدلي الفيفي .وحضر المناسبة الأهل والأصدقاء مباركين ومشاركين هذه الفرحة.نسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير .وألف مبروك. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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