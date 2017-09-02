العبدلي يحتفل بعقد قرانه | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

العبدلي يحتفل بعقد قرانه

العبدلي يحتفل بعقد قرانه
فيفاء - سعود العبدلي
احتفل  الشاب يحيى سلمان يحيى العبدلي الفيفي بعقد قرانه على كريمة الأستاذ/ أحمد سالم بن سليمان العبدلي الفيفي .
وحضر المناسبة الأهل والأصدقاء مباركين ومشاركين هذه الفرحة.
نسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير .وألف مبروك.

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