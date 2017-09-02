شجاعة مواطن تنقذ طفله من حريق

في عمل بطولي وواقعة إنسانية سطرها المواطن/ أحمد محمد طوهري عندما قام بإنقاذ طفله تبلغ من العمر ٧ سنوات بعد إندلاع حريق في منزل أهلها الكاين بقرية وادي طير شمال محافظة أحد المسارحة صباح أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعود تفاصيل الواقعة عندما أندلع الحريق بإحدى غرف المنزل حيث كانت البنت محتجزه بالداخل وسط تزايد كثيف لكمية الادخنه السامه بعد أن تمكن المتواجدين أثناء تلك الحظه بكسر الباب الخارجي ليترجل بعدها المواطن بالدخول إلى مكان إحتجاز البنت وإخراجها خارج المنزل ليتم نقلها على الفور إلى مستشفى أحد المسارحة العام لتتلقى العلاج.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني عملها لإخماد الحريق، وقد قدم الدفاع المدني شكره للمواطن/ أحمد محمد طوهري نظير ما قام به عمل وإنقاذ روح بريئة من الموت.