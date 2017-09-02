بلدية الطوال تهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

قدم رئيس بلدية محافظة الطوال المكلف المهندس عبدالله بن محمد مشهور ،، نيابة عن رئيس البلدية المهندس أسامه بن محمد عبدالله زكري ، وكافة منسوبي البلدية ، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، ولأمير منطقة جازان ، وسمو نائبه ، وسعادة أمين المنطقة

وأشاد المهندس المشهور بالنجاح المميز الذي تحقق في حج هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الشريفين من خدمات ومشاريع جديدة أقيمت في المشاعر المقدسة وماسخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ، بإذن الله

ونوه المهندس المشهور بالجهود القائمة من خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة وماينعمون به من خدمات صحية وأمنية ، مؤكداً أن خدمة الحجاج شرف كبير وأن الجميع يعملون جاهدين لتحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمتهم هذه الأيام ، وسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه البلاد حكومة وقيادة وشعبا