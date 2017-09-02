الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد نزلاء التأهيل الشامل والمرضى بجازان

وقدم سموه التهنئة لنزلاء المركز, مستمعاً إلى عرض من مدير مركز التأهيل الشامل أحمد أبو شرحة عن أبرز الخدمات الطبية والتأهيلية والاجتماعية التي يقدمها المركز للنزلاء البالغ عددهم 144 نزيلاً.

كما قام سموه بزيارة معايدة لنزلاء دار رعاية المسنين, مقدماً التهنئة للنزلاء , فيما قدم مدير الدار راعي التليدي عرضاً عن مختلف الخدمات التي تقدمها دار رعاية المسنين للنزلاء البالغ عددهم 21 نزيلاً و 9 نزيلات.

وقام سموه بمعايدة للمرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بجازان, حيث كان في استقباله بمقر المستشفى مدير عام صحة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني.

وقدم سموه التهنئة للمرضى في مختلف الأقسام الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك, مقدماً باقات الورود, ومتمنياً الشفاء العاجل لهم ليتمكنوا من قضاء أيام العيد بين أهاليهم, فيما قدم مدير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الدكتور محمد بن علي فقيه عرضاً عن أبرز الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وأبرز التخصصات التي يضمها.

وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخير والبركات والسلامة للجميع.

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بزيارة معايدة إلى مركز التأهيل الشامل بجازان, حيث كان في استقباله بمقر المركز مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومنسوبي المركز.