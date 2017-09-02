كفّ يد أعضاء فرقتي إسعاف عن العمل وإحالتهم للهيئة الشرعية لهذه الأسباب

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي توجيهاً بكف يد أعضاء فرقتي إسعاف عن العمل؛ وذلك لتقصيرهم في أداء الواجب الوظيفي في تقديم الخدمة الإسعافية لحالات مرضية.

أعلنت الهيئة في بيان لها أنه سيتم استكمال التحقيقات في القضية ومن ثم ستُحال إلى الهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص للنظر فيما نسب إليهم ومعاقبتهم (متى ثبتت مخالفتهم) وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة إسعافية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها حريصة على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، داعية كافة المواطنين والمقيمين لإبداء أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة وذلك عبر جهات اتصالها الرسمية.