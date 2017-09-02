حرق أكثر من 2600 منزل للروهينجا المسلمين خلال أسبوع وفرار 58 ألفاً منهم لبنجلاديش

أعلنت حكومة ميانمار بأن أكثر من 2600 منزل من منازل الروهينجا المسلمين تعرضت للحرق في مناطق شمال غرب البلاد الأسبوع الماضي.

وتعد هذه من أشد موجات العنف ضد الأقلية المسلمة خلال عقود، ونقلت وكالة “رويترز” عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 58600 من الأقلية المسلمة فروا إلى بنجلادش، هرباً من أعمال العنف.

وأبانت المفوضية أن عمال الإغاثة يواجهون صعوبات عديدة لتقديم المساعدات للفارين، وفي التعامل مع الوضع المتدهور.

وفيما اتهم الروهينجا الفارون إلى بنجلادش الجيش الحكومي بتنظيم حملة قتل وحرق لمنازلهم، بهدف إجبارهم على الرحيل، ألقى مسؤولون حكوميون باللوم على جماعة إسلامية تطلق على نفسها اسم جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، مبينة أن الجماعة نفذت هجمات على مواقع أمنية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وهجوم كبير مضاد للجيش.