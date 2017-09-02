رجال الدفاع المدني .. نماذج إنسانية متعددة لخدمة ضيوف الرحمن

يجدد رجال الدفاع المدني العاملين بالمشاعر المقدسة مع كل موسم حج الصورة المشرقة لرجال الدفاع المدني، إذ لا تقتصر مهام الدفاع المدني على مباشرة الحوادث والإنقاذ والإطفاء، بل تتعدى ذلك إلى أدوار إنسانية تؤديها مجموعات الدفاع المدني، التي تتمركز وتنتشر في كافة مناطق الحج لتتعدد صور وأنواع هذه الأعمال الإنسانية.

وظهرت الأعمال الإنسانية لأفراد الدفاع المدني في المناطق ذات الحركة والكثافة البشرية، والمناطق التي تُؤدّى فيها المناسك، ليقوموا بمساعدة الحجاج الذين يتعرضون للإعياء أو الإجهاد البدني وخصوصاً في أوساط كبار السن ليتم نقلهم إلى مناطق آمنة والاطمئنان عليهم , ونقل الحالات المرضية وسط ضيوف الرحمن وإيصالها إلى مراكز الهلال الأحمر المنتشرة سواء داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف أو المشاعر المقدسة، أو بإسعاف المرضى مباشرة إلى المستشفيات.

ويعمل رجال الدفاع المدني على إرشاد وإيصال حجاج بيت الله الحرام التائهين، حيث يلجأ كثير من التائهين إلى أفراد الدفاع المدني الذين يقفون بجانبهم ويسهرون لراحتهم.

وتعد قوة الحرم التي تغطي المسعى والطواف والأبواب الرئيسية والسلالم الكهربائية والساحات المحيطة بالحرم من أكثر تشكيلات الدفاع المدني في تجسيد هذه الأدوار الإنسانية حيث تقوم هذه القوة بإنقاذ عشرات الحالات يومياً، غالبيتها من كبار السن الذين يعانون من الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس , فيما تقوم قوة منشأة الجمرات بمساعدة حالات الإجهاد والحالات المرضية من الذين تعرضوا لإجهاد السير وأداء النسك وخصوصاً في الأدوار العلوية من المنشأة.

// يتبع //

16:44ت م

وتنفذ المديرية العامة للدفاع المدني برنامجاً للتطوع بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية بالتطوع مثل هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الكشافة العربية السعودية والجمعيات التطوعية (الندوة العالمية للشباب الإسلامي والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي ) مما عزز من دور الدفاع المدني في القيام بأعمال إنسانية، حيث تقدم الفرق التطوعية ضمن صفوف المديرية العامة للدفاع المدني في الحج كل الأعمال الإنسانية في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن أثناء مناسك الحج.

ويعبر رجال الدفاع المدني عن مشاعر الفخر والاعتزاز والغبطة وهم يؤدون هذه الأدوار الإنسانية ، مؤكدين أن ما يقومون به يعد شرف عظيم لكل رجال الدفاع المدني فضلاً عن أنه واجب ديني وإنساني في خدمة ضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.