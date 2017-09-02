هذه الأداة تسببت في ارسال «32» شخصاً لطوارئ مستشفى صبيا

أوضحت صحة جازان أن مستشفى صبيا العام استقبل أول أيام عيد الأضحى عدد ٣٢ حالة قطع بالايدي نتيجة الإستخدام الخاطئ للادوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي .

وأبانت أن الطاقم الطبي بقسم الطوارئ قدم العلاج الطارئ لعدد ٣٢ حالة تعرضت لإصابات قطع في الاوردة والشرايين و الأربطه بالايدي.

وبينت أنه تمت متابعة كافة الحالات بعد تقديم العلاجات الطارئة من قبل الفريق الطبي، حيث تم تنويم ٣ حالات ، وخروج باقي الحالات بعد أن تلقوا كافة الإسعافات الطبية بقسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الآلات الحادة خصوصاً في أيام عيد الأضحى المبارك.