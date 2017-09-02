هذه الأداة تسببت في ارسال «32» شخصاً لطوارئ مستشفى صبيا | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

هذه الأداة تسببت في ارسال «32» شخصاً لطوارئ مستشفى صبيا

هذه الأداة تسببت في ارسال «32» شخصاً لطوارئ مستشفى صبيا
فيفاء أون لاين - متابعة

أوضحت صحة جازان أن مستشفى صبيا العام استقبل أول أيام عيد الأضحى عدد ٣٢ حالة قطع بالايدي نتيجة الإستخدام الخاطئ للادوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي .

وأبانت أن الطاقم الطبي بقسم الطوارئ قدم العلاج الطارئ لعدد ٣٢ حالة تعرضت لإصابات قطع في الاوردة والشرايين و الأربطه بالايدي.

وبينت أنه تمت متابعة كافة الحالات بعد تقديم العلاجات الطارئة من قبل الفريق الطبي، حيث تم تنويم ٣ حالات ، وخروج باقي الحالات بعد أن تلقوا كافة الإسعافات الطبية بقسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الآلات الحادة خصوصاً في أيام عيد الأضحى المبارك.

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