أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى في «10» أشهر

الذهب ورغم كثرة تداوله في صناعة الحلي، إلا أنه يحتل المركز السادس عشر في قائمة المواد الأغلى في الطبيعة. يبلغ سعر الغرام الواحد من المعدن الأصفر 31.30 يورو.

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ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في نحو 10 أشهر أمس بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس، لكنه قلص مكاسبه حين استبعد المستثمرون أن تغير هذه البيانات آفاق رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت أسعار البلاديوم الفورية أكبر مكاسبها اليومية منذ مارس 2016 وبلغت أعلى مستوى لها في 16 عاما ونصف العام بعدما أعلنت بعض شركات صناعة السيارات الأميركية عن مبيعات أفضل من المتوقع في أغسطس، وذلك في ظل الطلب المتوقع من هيوستن بعد العاصفة المدارية “هارفي” لاستبدال المركبات المتضررة من الفيضانات.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1324.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ 1328.80 دولار وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 2.6%.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% لتبلغ عند التسوية 1330.40 دولار للأوقية وستغلق أسواق عقود المعادن الآجلة الأمريكية مبكرا الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 5.2% إلى 982 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2001. وصعد البلاتين 1.1% إلى 1006 دولارات للأوقية بعدما ارتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر عند 1009 دولارات للأوقية. وزادت الفضة 0.6% إلى 17.67 دولار للأوقية، بعد أن صعدت لأعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو عند 17.75 دولار للأوقية.