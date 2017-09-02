14 طلعة جوية لطيران الأمن في منى خلال أول أيام العيد

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن يوم أمس 14 طلعة جوية بساعات طيران بلغت 17.3 ساعة.

وأكد قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي ، أن مهام الطيران تتمثل في متابعة استقرار الحجيج في مشعر منى وخلال رميهم للجمرات والانتقال للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأوضح أن الطلعات الجوية، ستسير على وتيرتها بمشعر معنى أثناء رمي الجمرات ومراقبة الحركة المرورية المتوجهة للحرم المكي الشريف , لتستمر الرحلات المجدولة طيلة أيام التشريق حتى نهاية أيام التشريق .

وأشار اللواء الطيار “الحربي” إلى أن طيران الأمن قدم خدماته خلال موسم حج هذا العام للعديد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية ، منها وزارة الحج والعمرة والأمن العام وقوات الأمن الخاصة والمركز الوطني للعمليات الأمنية وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة والعديد من وسائل الإعلام الرسمية والدولية لنقل صورة واضحة عن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن .