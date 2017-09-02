“واتساب” تطرح نسخة جديدة وهذه مميزاتها

تجري شركة “واتساب” اختبارات لنسخة متطورة من خدمتها مخصصة للأعمال، وقامت بطرحها في الهند بصورة تجريبية استعدادًا لتعميمها في العديد من البلدان حول العالم.

وقالت شبكة “ZEE” الهندية، إن الخدمة التي يتم تجريبها في البلاد تهدف لتوفير نمط جيد لخدمة الأعمال المختلفة، حيث توفر تلك النسخة القدرة لمستخدميها على تحري مصداقية الأشخاص الذين ينتحلون صفة رجال أعمال أو مؤسسات عملاقة.

وتعتمد الشركة على علامة خضراء بجوار الشخص المتصل تشير إلى امتلاكه حساب أعمال على “واتساب”، وهو ما يشير إلى مصداقيته، كما تعرض الشركة إمكانية إلغاء تلك الميزة بشكل كامل دون قدرة على حذف الرسائل التي يرسلها أو يستقبلها حساب الأعمال.

وتوفر “واتساب” تقنية تسمح لمستخدميه في رؤية اسم الشركة أو المؤسسة أو رجل الأعمال الذي يستخدم الحساب على صفحة الدردشة، وذلك في حال إذا كان مسجلًا ضمن قائمة الأرقام الموجودة على الهاتف، أما في حال عدم وجوده ضمن تلك القائمة فإنه يظهر باسم الشركة أو المؤسسة التي ينتمي لهذا الحساب.