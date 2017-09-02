حرس الحدود يسعفون أحد ركاب سفينة نفط يونانية في عرض البحر الأحمر

تمكّن رجال حرس الحدود، من إخلاء أحد ركّاب سفينة نقل نفط يونانية، جنوب ميناء ضباء، كانت باتجاه ميناء السويس بجمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة قد تلقى مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 12 / 1438هـ بلاغاً من قائد سفينة نقل النفط الخام يفيد بوجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة من الجنسية الفلبينية ويتطلب إخلاؤه طبياً من السفينة لسوء حالته الصحية.

وأضاف أن السفينة كانت على مسافة 88 ميلاً بحرياً من الساحل السعودي جنوب ميناء ضباء، مشيراً إلى أنه تم توجيه فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود من قاعدة الملك فهد البحرية بحرس الحدود بالوجه يرافقها طاقم طبي من مستشفى الوجه العام بغية الوصول إلى السفينة وإخلاء المريض.

وأبان المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم بحمد الله إخلاء المريض بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة له ونقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى مستشفى الوجه العام لتلقي العلاج اللازم.