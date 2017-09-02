حفل معايدة للكشافة في معسكر العزيزية بمكة المكرمة

نظمت القيادة العامة لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم حفل معايدة في المركز الرئيس بالعزيزية، حضره المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي وأعضاء القيادة العامة والمجموعات.

ونقل الدكتور الفهد تحيات وسلام وشكر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وكذلك تقدير ومعايدة معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى .

وهنأ الفهد الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً للجميع التوفيق والسداد في عملهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما قدم قائد المعسكرات الدكتور صالح بن ؤجاء الحربي شكره للجميع من قادة وكشافين متطوعين على ما قدموه في الفترة السابقة لخدمة ضيوف الرحمن ، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة حتى يتكلل هذا الجهد بالنجاح لخدمة الحجيج.

وأوضح قائد معسكر العزيزية بدر الحويل أن الجمعية قد درجت على إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية، ومنها حفل الإفطار الجماعي للصائمين يوم عرفة، حيث أن من شأن هذه الاحتفالات زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكرات الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.