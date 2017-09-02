يا هؤلاء دعوا لنا فيفاء

في مواسم الأعياد تمتلئ فيفا بأبنائها العائدين لها من شتى المدن!

فنصبر على مضايقة بعضهم لنا في طرقنا وفي مزارعنا وفي أريادنا.

ولكن ما لا يمكن الصبر عليه هو تذمرهم الدائم من مشقة الحياة في الجبال، وشكواهم من اتساخ ملابسهم من المطر والشجر، وتضرر أقدامهم من السير في الأزقة الترابية، والسلالم الحجرية، وغضبهم لسوء الخدمات، وقلة وسائل الترفيه.

يا هؤلاء دعوا لنا فيفا فبيننا وبين الشجر المبلل بالمطر قصص عشق لن تفهمها عقولكم المنشغلة بنصاعة ثيابكم، وبين أقدامنا والسلالم الحجرية حكايات حب ووفاء جعلت صخورها لا تقبل أقدام الغرباء.

يا هؤلاء نحن والضباب والبعيثران نمارس ترفيها لن تفهموه، فخذوا ثيابكم النظيفة من الحب وغادروا فيفا إلى مدنكم الخالية من الحياة.