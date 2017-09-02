يا هؤلاء دعوا لنا فيفاء

في مواسم الأعياد تمتلئ فيفا بأبنائها العائدين لها من شتى المدن!
فنصبر على مضايقة بعضهم لنا في طرقنا وفي مزارعنا وفي أريادنا.
ولكن ما لا يمكن الصبر عليه هو تذمرهم الدائم من مشقة الحياة في الجبال، وشكواهم من اتساخ ملابسهم من المطر والشجر، وتضرر أقدامهم من السير في الأزقة الترابية، والسلالم الحجرية، وغضبهم لسوء الخدمات، وقلة وسائل الترفيه.
يا هؤلاء دعوا لنا فيفا فبيننا وبين الشجر المبلل بالمطر قصص عشق لن تفهمها عقولكم المنشغلة بنصاعة ثيابكم، وبين أقدامنا والسلالم الحجرية حكايات حب ووفاء جعلت صخورها لا تقبل أقدام الغرباء.
يا هؤلاء نحن والضباب والبعيثران نمارس ترفيها لن تفهموه، فخذوا ثيابكم النظيفة من الحب وغادروا فيفا إلى مدنكم الخالية من الحياة.
عندي همسة لكاتبنا .أقول ماهذا التجمع في الأعياد في هذا الحضن الدافىءالذي نعترف له بالهجران بسبب الحضارة والمدنية … وماترك المدن إلا دليل على حبهم لمعشوقتهم وقد تشتكي الحبيب الحنون وأنت تحبه فهي شكوى محب ولكن هؤلاء يحملون اجساما ناعمة فعندما يعانقهم المحبوب بحرارة بعد طول غياب يتوجعون وتظهر زفرات أنين وما تركهم المدن وتوجههم زرافات ووحدانا إلى قمم الجبال إلا شغف قد بلغ ذروته فلا أظنه يخفى على الأدباء.هذه همسة من محب .