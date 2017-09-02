جمعية الكشافة العربية السعوديةتساهم في تفويج أكثر من 700 ألف حاج | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

جمعية الكشافة العربية السعوديةتساهم في تفويج أكثر من 700 ألف حاج

جمعية الكشافة العربية السعوديةتساهم في تفويج أكثر من 700 ألف حاج
مبارك الدوسري ـ مكة المكرمة

ساهم اليوم  1500 كشاف وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية  في تفويج746.000  حاجاً من من مقار سكنهم بمشعر منى الى الجمرات يتبعون مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الدول العربية ، ودول جنوب شرق أسيا ، وإيران ، وفق خطة سير زمنية معتمدة من وزارة الحج والعمرة .

وافاد مسئول شئون المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله عمر جحلان ، بأن تعاون الكشافة مع مؤسسات الطوافة الأهلية في تفويج الحجاج  لأداء نسك رمي الجمرات ، يأتي من اهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج ، وللمحافظة على أمن وسلامة حجاج المؤسسات الأهلية وغيرهم من خلال إرشادهم لرمي الجمرات وإرجاعهم لمقار سكنهم بمشعر منى ، وكذلك المساهمة مع المؤسسات الأهلية في توجيه الحجاج المشاة أثناء النفرة من مزدلفة إلى مخيماتهم بمشعر منى .

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