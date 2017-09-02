“بر صامطة” توزع كسوة العيد على 200 يتيم ويتيمة | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

“بر صامطة” توزع كسوة العيد على 200 يتيم ويتيمة

“بر صامطة” توزع كسوة العيد على 200 يتيم ويتيمة
فيفاء أون لاين - صامطة

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة كسوة العيد على مئتي يتيم ويتيمة من مستفيدين من خدمات الجمعية.
وأوضحت رئيسة القسم النسائي مها شبيلي، أن الجمعية عملت عبر قسم شؤون الأيتام ورعايتهم على تأمين مبالغ كسوة العيد والتعاقد مع عدد من المراكز التجارية التي قامت بتأمين مستلزمات العيد واختيار الملابس ، معربة عن شكرها لكل من دعم وشارك في تنفيذ المشروع.

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