هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة | فيفاء أون لاين
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 2 سبتمبر 2017 ميلاديا

هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة

هيئة الاتصالات : أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا في مكة المكرمة
فيفاء أون لاين - منى

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إحصائيتها ليوم عيد الأضحى المبارك في منطقة مكة المكرمة ، التي بلغت أكثر من 10 ملايين مكالمة ناجحة دوليا صادرة عن مزودي الخدمة ، بمعدل زيادة 100 % مقارنة باليوم الثامن من ذي الحجة الجاري ، مشيرة إلى أن حجم استهلاك البيانات في اليوم العاشر بلغ 1078 تيرا بايت .
وأفادت الهيئة ، أن نسبة استخدام اليوتيوب 241 تيرا بايت ، والسناب شات 132 تيرا بايت ، والفيسبوك 43 تيرا بايت ، والواتساب 30 تيرا بايت ، والانستقرام 32 تيرا بايت .

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