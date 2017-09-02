الصحة : 2633 عملية أجرتها مستشفيات الصحة لضيوف الرحمن

واصلت مستشفيات وزارة الصحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة, تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث تم إجراء 527 قسطرة قلبية و 21 عمليات قلب مفتوح, منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى اليوم، كما تم أيضاً إجراء 1504 غسيل دم (كلوي) و 88 مناظير و11 عملية ولادة ، وإجراء 482 عملية جراحية خلال نفس الفترة.

وأشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر من الحجاج بلغ 28591 زيارة وعدد المراجعين للعيادات 60075 وعدد المراجعين للمراكز بلغ 313762 مراجعاً، فيما بلغ عدد حالات الدخول 4355 حالة، في حين بلغ عدد المنومين 892 حالة .

يذكر أن وزارة الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفذ برنامج (إنقاذ حياة), ويعنى بتقديم خدمات صحية متخصصة مجانية في مجال عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

كما تعمل الصحة على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز, وتقوم الصحة بتسخير جميع الإمكانات البشرية لخدمة الحجاج حيث كلف بمهام حج هذا العام أكثر من 30 ألف ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية.