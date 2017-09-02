محافظ التدريب التقني والمهني يلتقي بكشافة المؤسسة بالمشاعر المقدسة

التقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بالكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة لعام 1438هـ مع جمعية الكشافة العربية السعودية .

وكما التقى معاليه المشرف العام على المعسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد حيث استمع معاليه شرحاً عن أنظمة العمل التي تعمل عليها الجمعية من خلال لجان المسح والإرشاد والبرامج والتقنيات، وآلية إصدار الخرائط الإرشادية ، وآلية تفويج الحجاج بالتعاون مع مؤسسات الطوافة .

و من جانبه أشاد الفهيد بجهود الكشافة على ما يقدمونه من خدمة جليلة لراحة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة .