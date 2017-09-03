موقع جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء ينشر أسماء الفائزين لهذا العام

أعلن أمين *جائزة قبيلة الحكمي للإبداع والتميز العلمي* الأستاذ : يحيى بن جابر جبران الحكمي الفيفي واللجان المكلفة أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام عبر الموقع الرسمي للجائزة علماً بأن حفل التكريم سيكون خامس أيام العيد 14 / 12 / 1438هـ بعد صلاة العشاء مباشرة، وذلك في استراحة المبتع في جبل الحكمي.

و لفتت أمانة الجائزة الانتباه إلى أن جوائز النساء سيتم تسليمها إلى أولياء الأمور أو من ينوب عنهم، وذلك لعدم توفر مقر نسائي ولجنة نسائية للجائزة هذا العام.

كما أكدتّ على الفائزين وأولياء أمور الفائزات الحضور لمقر التكريم قبل بداية الحفل بساعتين على الأقل؛ وذلك لإكمال بعض الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالتكريم.

رابط أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام :

الرابط المباشر : www.alhakmi.org/alhakmi