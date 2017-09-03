تفاصيل .. وفاة 45 حاجاً من جنسيات مختلفة

توفي 45 حاجاً موزعة جنسياتهم بين بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا خلال أداء فريضة الحج هذا العام، فيما جرى دفنهم في مقابر المعلاة والشرائع بمكة المكرمة تنفيذاً لوصيتهم.

وأوضح رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا طارق عنقاوي وفقاً لـ”الوطن”، أن جنسيات الحجيج المتوفين موزعة إلى 27 حاجاً من تركيا، و3 من بريطانيا، و2 من روسيا، وحاج واحد من بلدان فرنسا وأمريكا وغينيا وكوسوفا، إلى جانب 3 من طاجيكستان، و3 من تركمانستان، و3 من أوزبكستان.

وبّين عنقاوي أن جميع حالات الوفاة كانت طبيعية باستثناء حالة واحدة نتجت عن حادث مروري، مشيراً إلى أنه تم دفن كافة المتوفين في مقابر المعلاة والشرائع بمكة تنفيذاً لوصايا الراحلين لذويهم، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن شهادة الوفاة المسلمة لأسرة المتوفي يذكر فيها رقمي المربع والقبر لتمكينهم من زيارته بعد ذلك.