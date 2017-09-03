“آل شبان” يحتفون بعودة الرقيب “الشباني” من رحلته العلاجية في الخارج

احتفلت قبيلة “ال شبان” بمحافظة الداير، مساء عيد الأضحى المبارك بمناسبة عودة الرقيب محمد بن جابر حسن الشباني من خارج المملكة ، بعد رحلة علاجية دامت شهرين ، اثر إصابته أثناء مشاركته مع زملائه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.

وتلقى الشباني تكريم محبيه وأقاربه وقبيلته موصولة بالدعوات الصادقة له بالشفاء العاجل.

