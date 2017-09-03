“آل شبان” يحتفون بعودة الرقيب “الشباني” من رحلته العلاجية في الخارج | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

فيفاء أون لاين ـ الداير

“آل شبان” يحتفون بعودة الرقيب “الشباني” من رحلته العلاجية في الخارج

“آل شبان” يحتفون بعودة الرقيب “الشباني” من رحلته العلاجية في الخارج

احتفلت قبيلة “ال شبان” بمحافظة الداير، مساء عيد الأضحى المبارك بمناسبة عودة الرقيب محمد بن جابر حسن الشباني من خارج المملكة ، بعد رحلة علاجية دامت شهرين ، اثر إصابته أثناء مشاركته مع زملائه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.
وتلقى الشباني تكريم محبيه وأقاربه وقبيلته موصولة بالدعوات الصادقة له بالشفاء العاجل.

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