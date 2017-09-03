جموع الحجيج ترمي الجمرات ثاني أيام التشريق

توجهت جموع حجاج بيت الله الحرام هذا اليوم الأحد ثاني أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث ، مبتدئين بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة الكبرى ، تأسيًا واتباعاً لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا بعد الزوال تباعاً لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر ، حيثُ كانت الوفود ترمي الجمرات في يسر وطمأنينة.

وكان لرجال الأمن البواسل دور بارز في تنظيم وتيسير حركة ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات ، حيث خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وبما يضمن أداء الرمي في يسر وسهولة .