جموع الحجيج ترمي الجمرات ثاني أيام التشريق | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

جموع الحجيج ترمي الجمرات ثاني أيام التشريق

جموع الحجيج ترمي الجمرات ثاني أيام التشريق
علي المدري _ منى

توجهت جموع حجاج بيت الله الحرام هذا اليوم الأحد ثاني أيام التشريق بعد زوال الشمس إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث ، مبتدئين بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة الكبرى ، تأسيًا واتباعاً لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
واستوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن الذين توافدوا بعد الزوال تباعاً لرمي الجمرات الثلاث دون تزاحم يذكر ، حيثُ كانت الوفود ترمي الجمرات في يسر وطمأنينة.
وكان لرجال الأمن البواسل دور بارز في تنظيم وتيسير حركة ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات ، حيث خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وبما يضمن أداء الرمي في يسر وسهولة .

 

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