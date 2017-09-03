أبناء المدن

في كل عام نترك خلفنا تلك الذكريات التي تئن أرواحنا شوقا إليها وتتفطر أكبادنا ولهاً عليها ولسان حالنا (والله أنك أحب البقاع إلي) وأملنا في اللقاء سلوى نفوسنا نتحين الفرص ونختلس اللقاء بمعشوقتنا الفاتنة بعد طول غياب ونطير إلى أحضانها عندما يغلب علينا الشوق والوله لنلتقي بالحياة التي فقدناها ونرتمي في أحضان أرضنا الحبيبة لتسكن مشاعرنا وتهدأ نفوسنا ويطيب باللقاء عيشنا فنكون كنفاحات المسك العابرة وشذى زهورها الزاكية وكرقة الطل الذي يلثم أوراق أشجارها ثم ما نلبث أن نودعها بكل هدوء حتى لا تتأذى تلك الأرواح التي باتت تعشق وحدتها وتسكن إلى ظلامها !!

نعم قد نتضجر من سوء حالتها وقلة رعايتها وضيق شوارعها وما ذاك إلا عتبا على أبنائها ممن يدعون حبها ورعايتها

فهي كالأم التي ضرب بعض أبنائها في مناكب الأرض لطلب الرزق وتركوها وصية من بقي من إخوانهم وعندما أقبلوا عليها بعد طول غياب وجدوها في حالة رثة ثيابها متسخة ووجهها شاحب والحشرات تكاد تفتك بها ورأوها مهملة مريضة تكاد تفتقد كل أسباب الحياة وتشكوا إلى الله حالها ، وعندما أبدوا عتبهم واستياءهم صاح أحدهم بقوله “أنتم أبناء المدينة الخالية من الحياة دعونا وارحلوا فبيننا قصة عشق لا يفهمها الغرباء”!!

سنرحل وندعك تهيم في خيالاتك بين شيحها وريحانها وتستمتع بما يعلق بجسدك من الأوساخ وبلسع البعوض الذي أصبح وباء ولكن كن على حذر وأنت تتجول في أريادك بحثا عن ما يخدر مشاعرك عن واقعكم المؤلم حتى لا تنهار بك المدرجات بعد أن أثقلت تربتها بماء المجاري .