المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة يقيم برنامجاً توعويا عن اضرار التدخين | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

بالتعاون مع جمعية (( طيب )) لمكافحة التدخين

المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة يقيم برنامجاً توعويا عن اضرار التدخين

المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة يقيم برنامجاً توعويا عن اضرار التدخين
نايف الغزواني ـ المدينة المنورة
أقام مستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة فعالية مكافحة التدخين بالمستشفى بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين”طيب ” و لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية حيث شملت الفعالية توعية للمراجعين و زوار المستشفى عن التدخين و معرفة أضراره و طرق التخلص منه و توزيع برشورات توعويه عن التدخين و تقديم بعض الأدوية المساعده للمدخنين للتخلص من عادة التدخين حيث شملت الفعالية توعية للجنسين و تقديم النصائح منها ممارسة الرياضة بشكل يومي و وتضمنت أيضا عرض لبعض المجسمات لرئة المدخن و لرئة مصاحب المدخن و نبت التبغ و استفاد عدد كثير من الحضور من الفعالية و تأتي هذه الفعالية ضمن نطاق برامج المسؤولية الاجتماعية بالمستشفى التي تهدف لبناء مجتمع صحي

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