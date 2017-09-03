المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة يقيم برنامجاً توعويا عن اضرار التدخين

أقام مستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة فعالية مكافحة التدخين بالمستشفى بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين”طيب ” و لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية حيث شملت الفعالية توعية للمراجعين و زوار المستشفى عن التدخين و معرفة أضراره و طرق التخلص منه و توزيع برشورات توعويه عن التدخين و تقديم بعض الأدوية المساعده للمدخنين للتخلص من عادة التدخين حيث شملت الفعالية توعية للجنسين و تقديم النصائح منها ممارسة الرياضة بشكل يومي و وتضمنت أيضا عرض لبعض المجسمات لرئة المدخن و لرئة مصاحب المدخن و نبت التبغ و استفاد عدد كثير من الحضور من الفعالية و تأتي هذه الفعالية ضمن نطاق برامج المسؤولية الاجتماعية بالمستشفى التي تهدف لبناء مجتمع صحي