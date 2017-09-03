“ساما”: إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة صراف آلي خلال 3 سنوات

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إصدار البنوك السعودية نحو 70 مليون بطاقة مصرفية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت المؤسسة في إحصائيتها الشهرية أن البنوك أصدرت خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي 27.6 مليون بطاقة مصرفية.

وأبانت أنه تم خلال عام 2016 إصدار 26.5 مليون بطاقة، مقابل 22.4 مليون في عام 2015، و20.5 مليون بطاقة مصرفية في عام 2014، وقد سجلت منطقتا الرياض والشرقية النسبة الأعلى لاستخراج البطاقات المصرفية بنحو 38%، تليهما منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً في عدد نقاط البيع حيث بلغ عددها حتى يوليو الماضي نحو 304 آلاف نقطة بيع، مقارنة بأكثر من 276 ألف نقطة في العام الماضي 2016.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي بالمملكة حتى يوليو الماضي أكثر من 18.3 ألف صراف آلي، فيما كان عددها خلال العام الماضي 17.9 ألف جهاز صراف.