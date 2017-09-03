قائد حرس الحدود بجازان يتقدَّم المشيعين لجنازة الشهيد ” الحناني

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أدى قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي ورئيس مركز السهي المكلف يحي حمد نجمي الصلاة على شهيد الواجب جندي أول موسى أحمد إبراهيم حناني رحمه الله عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الجروب والذي استشهد دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي اثر اشتباكات مع المليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن .

ونقل العتيبي تعازي سمو سيدي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وتعازي مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي وتعازي جميع منسوبي قطاع حرس الحدود بجازان .

كما نقل النجمي *تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر ونائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وعبر الأخ الأكبر للشهيد عبدالله أحمد حناني وهو رقيب في البحرية ومرابط على الحد الجنوبي بجازان *إنه شرف عظيم أن أخي أستشهد في ميدان العز والشرف * قائلا الحمد لله على قضاء الله وقدره ونحن صابرون لحكم الله كما أن والده متوفي ووالدته محتسبة الأجر عند الله .

وتحدث بندر* أخو الشهيد وهو عسكري بحرس الحدود بشرورة * عن فخره باستشهاد أخوه* وقال الحمد لله والشكر على قضاءه وقدرة* والحمد لله أنه استشهد وهو يحمي تراب الوطن ، وأفتخر أنا وعائلتي وكافة أسرتي بأنه استشهد وهو يدافع عن الدين والمليك والوطن ، ونسأل الله له المغفرة

الجدير ذكره أن الشهيد يسكن مع والدته* بقرية الجروب *وهو متزوج* وله ولد اسمه يوسف يبلغ من العمر سنتين وزوجته جامل في الشهر الرابع *وله* 4 أخوه 4* ذكور و4 إناث

حضر الصلاة والتشييع مساعد مدير شرطة صامطة *الرائد محمد الظافري ومدير مخفر شرطة السهي رقيب أول يحي حجلول وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة* وعدد من المشائخ والأعيان وعدد من الزملاء والأهالي .

هذا وقد شكر أقارب الشهيد كل من حضر وشاركهم في تشييع الشهيد .