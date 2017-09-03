معايدة أهالي حي الحمراء بالدمام

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نظم جامع ومركز حي الحمراء بالدمام التابع للجنة التنمية الاجتماعية بأحياء كورنيش الدمام حفل استقبال ومعايدة لأهالي وسكان احياء كورنيش الدمام وذلك بحضور رئيس محاكم الخبر وإمام وخطيب جامع الأمير عبدالمحسن بن جلوي فضيلة الشيخ أحمد الجعفري ومدير الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سابقا إبراهيم العمير ومدير مركز الحمراء طارق القروني ومدير العلاقات العامة ابراهيم بن احمد المسلم وعدد كبير من وجهاء وأهالي الحي

هذا وقد كان في استقبالهم إمام وخطيب جامع الحمراء فضيلة الشيخ فهد بن عبدالرحمن المرير الذي تحدث في خطبته عن فضل الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بها وأشار فضيلته إلى قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما أُمر بذبح ابنه فانقاد لذلك وسلم وأخبر ابنه اسماعيل عليه السلام بأمر الله فلم يكن من الإبن إلا أن سلم ايضا وقال لأبيه افعل ما تؤمر فلما وضع السكين على عنقه فداه الله بذبح عظيم ومن هذا الوقت شرع الذبح تقربا لله عز وجل واختتم خطبته بالدعاء لولاة الأمر وشكرهم على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام والدعاء لكافة المسلمين بالتوفيق والنجاح.