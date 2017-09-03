بالصور: فريق تطوعي يوزع الورود على ضيوف الرحمن

بهدف إيجاد أجواء المودة والوئام بين الحجاج بجنسياتهم المختلفة وإشعارهم بالألفة من إخوانهم في المملكة قام الفريق الشبابي التطوعي بمشروع حفظ أمتعة الحجاج في المشاعر المقدسة بتوزيع وإهداء الورود لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزيارة المراكز الصحية لمعايدة المرضى من رجال الأمن البواسل وبعض القطاعات الأخرى في صورة رائعة تجسد معاني التلاحم وتظافر الجهود لجميع القطاعات لإنجاح موسم الحج.

يذكر أن الفريق تديره الندوة العالمية للشباب الاسلامي بإشراف أمانة العاصمة المقدسة ويأتي تنفيذه لمساعدة الحاج بتوفير مكان مخصص لأمتعته قبل دخوله للجمرات وهو من البرامج والخدمات التي تقدمها الندوة العالمية ضمن سلسلة ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام والاحتفاء بهم.