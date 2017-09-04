أهالي الداير : صحة جازان مبالغة و متناقضة و يطالبون وزير الصحة بالتدخل

وصف أهالي محافظة الداير قرار تحويل مستشفى محافظتهم الوحيد إلى مكان عزل لمصابي الكوليرا بالمبالغ فيه و أتخذ دون النظر إلى إعتبارات عدة،منها العدد الهائل لسكان المحافظة الذي يفوق تعدادهم 90 الف نسمة وكثرة الحوادث المرورية والإصابات البالغة التي تنتج عنها.

وطالبوا الأهالي وزير الصحة توفيق الربيعة بالتدخل معتبرين أن تحويل مركز رعاية إلى مركز طوارئ شيء غير منطقي كون مركز الرعاية لا يملك إمكانيات المستشفى ولا يستطيع تقديم خدمات المستشفى لأهالي أكثر من 450 قرية في 8 مراكز إدارية.

أين نذهب ؟

وقال عضو مجلس الشورى يفترض أن مستشفى بني مالك العام يبقى مفتوحاً ولا يغلق لمجرد اشتباه في حالات مرضية من مجهولين. المستشفى يخدم آلاف المواطنين. فأين يذهبون!!!

وقال الخالدي إنه يجب على وزارة الصحة بناء مركز صحي مؤقت (بركس) في الداير بعيداً عن العمران لعزل الحالات المشتبه بها ويبقى المستشفى العام مفتوحاً للمواطنين.

وقال ناصر المالكي كيف يفرغ كادر طبي يتكون من 60شخص ل5حالات تماثلت للشفاء ومركز رعاية أولي يتجاوز كادره الطبي 15شخص يخصص لتغطية محافظة بأكملها.

فيما أقترح محمد المالكي تحويل مركز الرعاية الأولية ببني مالك إلى محجر بدلاً من المستشفى إن كان الأمر لازاماً.