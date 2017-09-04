ابناء الحرجة يحتفون بالرمز علي مصيخ

سيحتفي ابناء قرية الحرجة بضمد برمزهم وراعي رياضتهم وأبوها الروحي ومشجعهم وداعمهم الاستاذ علي يحيى مصيخ رئيس نادي الامجاد العضو السابق بالاتحاد السعودي لألعاب القوى ومدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم صبيا وذلك في مباراة السوبر التي ستجمع بطل دورة الوفاء الرابعة ببطل دورة الوفاء الخامسة أمل اللخبصية والسلام من ضمد وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٥-١٢-١٤٣٨هـ ، حيث أوضح الكابتن محمد جابر صعدي بان هذه المبادرة هي اقل ما يقدم لقامة رياضية بمثل قامة المصيخ والذي ترك بصمة في جميع الأنشطة الرياضية ودعمها ووقف بجانب كل الرياضيين في قرية الحرجة ولقد رغبنا بإقامة دورة رياضية كاملة متكاملة باسم الاستاذ علي مصيخ ولكنه رفض ونتمنى ان نكون في هذه المبادرة قدمنا شيء ولو بسيطاً للمصيخ .