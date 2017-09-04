سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة فضيلة الشيخ الحازمي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة فضيلة الشيخ الحازمي

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة فضيلة الشيخ الحازمي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من مدراء العموم على صحة فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وذلك بعد الوعكة الصحية التي حلت به … كما اطمئن على صحته معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وذلك عبر اتصال هاتفي صباح هذا اليوم .
من جانبه قدم فضيلته شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الحانية وسؤاله عن صحته والإطمئنان عليه كما وجه شكره لمعالي نائب وزير الشؤون الاسلامية ومدراء عموم الدوائر الحكومية في المنطقة الذين لم يتوانو في السؤال عنه وزيارته ..

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