سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة فضيلة الشيخ الحازمي

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من مدراء العموم على صحة فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وذلك بعد الوعكة الصحية التي حلت به … كما اطمئن على صحته معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وذلك عبر اتصال هاتفي صباح هذا اليوم .

من جانبه قدم فضيلته شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الحانية وسؤاله عن صحته والإطمئنان عليه كما وجه شكره لمعالي نائب وزير الشؤون الاسلامية ومدراء عموم الدوائر الحكومية في المنطقة الذين لم يتوانو في السؤال عنه وزيارته ..