شرطة مكة توضح سبب تغيب “فتاتي بحرة “

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه إشارة لما تم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهم بمحافظة بحرة وإدعائه بأنهن تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته البالغة من العمر (٨) سنوات، جرى تكثيف البحث والتحري حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهن وذلك لضمان سلامتهن وعدم تعرضهن للإيذاء ، وفِي صباح هذا اليوم الاثنين ١٤٣٨/١٢/١٣ حضر والدهن مصطحبا ابنتيه وهن بحالة صحية جيدة ولله الحمد مضيفا بأن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي وأحضر تقريرا طبيا يثبت حالتها ،جرى سماع أقوالهن واستكملت إجراءت الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهن ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءت الأولية تعرضهن لعملية الاختطاف، وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص .