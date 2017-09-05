احتفل المهندس/ عبده حمد شوك بزواج اخيه المهندس طاهر حمد شوك مسؤول العلاقات التجارية بالشركة الصينية “شاينا هاربور” بالمدينة الاقتصادية بجازان على ابنة المرحوم/ يحيى صديق عطيف.
حضر الحفل جمع كبير من الأهل والأصدقاء وذلك بقاعة أمسيتي بأحد المسارحة.
نهنيء العريس ونتمنى له حياة زوجية سعيده.
قاعة أمسيتي تزف ” شوك ” الى القفص الذهبي
احتفل المهندس/ عبده حمد شوك بزواج اخيه المهندس طاهر حمد شوك مسؤول العلاقات التجارية بالشركة الصينية “شاينا هاربور” بالمدينة الاقتصادية بجازان على ابنة المرحوم/ يحيى صديق عطيف.
التعليقات (٠) اضف تعليق