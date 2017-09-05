قاعة أمسيتي تزف ” شوك ” الى القفص الذهبي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

قاعة أمسيتي تزف ” شوك ” الى القفص الذهبي

قاعة أمسيتي تزف ” شوك ” الى القفص الذهبي
فيفا اون لاين_متابعات

احتفل المهندس/ عبده حمد شوك بزواج اخيه المهندس طاهر حمد شوك مسؤول العلاقات التجارية بالشركة الصينية “شاينا هاربور” بالمدينة الاقتصادية بجازان على ابنة المرحوم/ يحيى صديق عطيف.
حضر الحفل جمع كبير من الأهل والأصدقاء وذلك بقاعة أمسيتي بأحد المسارحة.
نهنيء العريس ونتمنى له حياة زوجية سعيده.

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