هذا هو عدد الأضاحي في مسالخ أمانة جازان خلال ايام العيد

قامت مسالخ امانة منطقة جازان ونقاط الذبح التابعه لها والمتفرقه في انحاء المنطقه بالكشف على اكثر من 16588 ذبيحه خلال الأيام الاول والثاني والثالث من ايام النحر.لهذا العام. عبر العشرات من المسالخ ونقاط الذبح الموزعة على محافظات ومراكز المنطقة.

واوضح وكيل أمانة منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط بأنه تم البدء بتوزيع ارقام تسلسل لذبح الأضاحي على المواطنين و المقيمين في المنطقة منذ اليوم الثامن و التاسع مؤكدا بأنه تم تكليف ٤٠ طبيبا بيطريا من قبل امانة المنطقه والبلديات المرتبطه للكشف على الأضاحي.

وبين الدكتور الخياط بأنه بلغ عدد الاضاحي التي تم ذبحها في مسالخ البلدية 16588 اضحية في ١٨ مسلخ و5 نقاط ذبح تابعه الامانة و البلديات

مضيفا أنه خلال الكشف البيطري و الذبح في المسأله تم إعدام عدد 625من الاضاحي الغير صالحة للاستهلاك الآدمي منها اعدامات جزئيه لأسباب مرضية متفرقة و عدد 14 اعدامات كلية

إلى ذلك أشاد أمين منطقة جازان محمد الشايع بالتنظيم الذي شهدته مسالخ المنطقة خلال العيد بهدف خدمة المضحين وتقليص الزحام وساعات الانتظار.

وشدد الشايع على اهمية الذبح في المسالخ المعتمده ونقاط الذبح المصرح لها للكشف على اللحوم وضمان سلامتها وخولها من اي امراض علما انه تم رصد عدد من مخالفات الذبح العشوائي التي تم التعامل معها مباشرة.

و اضاف الشايع ان الامانه قامت بتجهيز المسالخ والفرق البيطريه والرقابيه لاستقبال الموسم والتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يتوافدون عليها لذبح اضاحيهم

واشار الشايع ان ايام النحر مرت بانسيابيه وسلاسه ولله الحمد علما بان المنطقه بحاجه الى زياده عدد المسالخ وهذا ماتسعى اليه الامانه في الاعوام القادمه.