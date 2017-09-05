بالفيديو .. “أبا الخيل”: القبض على مُعنف “طفل المول” خلال ساعات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الجهات الأمنية ستتمكن من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعنف طفلاً داخل أحد المولات التجارية خلال ساعات قليلة، لافتاً إلى أن الواقعة جرت بالفعل أول من أمس ولم يتضح بعد جنسية مرتكبها.

وقال أبا الخيل في مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الشرطة بإحالة الشخص المُعنف بعد القبض عليه مع إرفاق تقرير عن حالة الطفل إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء لمحاكمته، مبيناً أن الوزارة باشرت المول الذي حدثت فيه الواقعة وحصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة لفحصها.

وكشف متحدث وزارة العمل عن تسجيل الوزارة خلال العامين الماضيين ست حالات وفاة لأطفال ناتجة عن تعنيف الآباء، موضحاً أن الواقعة الأخيرة ترقى إلى درجة الإجرام؛ كونها اشتملت على تعنيف جسدي شديد قد ينتج عنه كدمات وإصابات للطفل.