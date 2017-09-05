الطبيب الإنسان (إنه د/ رياض)

الطب مهنة قديمة وعظيمة عرفتها البشرية منذ أن وجدت على ظهر الأرض وفقد عرف النّاس الطبّ والأطبّاء منذ القدم . وتعتبر من أشرف المهن وأجلّها على الإطلاق وهي مهنة شريفة تقوم على الحفاظ على النفس البشرية مما يصيبها من الأدواء , والحفاظ على النفس من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة عليها , وجاء الإسلام فزاد من أهمية الطب وتعلمه , وأشار القرآن إلى الطب والعلاج والشفاء في ما يقارب الأربعين موضعا . قال الإمام الذهبي مبينا أهمية الطب وفضل هذا العلم لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه.

وكما أن الله أرسل الرسل لعلاج النفوس والقلوب من أدوائها؛ فإن الأطباء لهم مهنة مشابهة ومقاربة فمهمتهم علاج الأجساد من أدوائها , وإذا أخلص الطبيب في مهنته فجزاؤه الموفور عند رب البرية ومهما قدم المستفيد من هذه الخدمة من آيات الشكر وعبارات الثناء فإنه لن يفي الطبيب المخلص حقه .

والدكنور (رياض بن سليمان المعاني أبو عبيدة ) طبيب من المملكة الأردنية نموذج للطبيب المخلص فقد طوق رقاب مجموعة كبيرة من ساكني شرق فيفاء بأفضاله وإحسانه وإخلاصه في مهنته وتعامله الإنساني النبيل مع الكبير والصغير , واحترامه ومحبته لكل من يأتي إلى عيادته , مع علمه الغزير وإطلاعه ومتابعته الواسعة سواء في مجال عمله الطب أو المجالات الأخرى ؛ فلن تجلس إليه أو تحضر عيادته إلا وخرجت وأنت منشرح الصدر قد وجدت ما تبحث عنه من علاج أو استشارة أو نصيحة وحكمة . ونحسبه والله حسيبه ممن ( جعل لهم الرحمن ودا ) في قلوب الناس وذلك لإخلاصه وتقواه ومحبته الخير للناس .

استمر هذا الأخ الطبيب وعلى مدى حوالي ثلاثين عاما يقدم خدمته الطبية لكل من قصد عيادته التابعة لهيئة تطوير فيفاء الواقعة على خط الحزام بآل ظلمة . عرفه فيها الكل وأحبه الجميع الصغير والكبير ,الطفل والشاب والمسن ,المواطن والمقيم , قدم في تلك الفترة الطب في أرقى صوره بأعلى درجات الإنسانية من استقبال للمريض بكل بشاشة وترحيب إلى سماع للمريض في شكواه إلى شرح للمريض عن حالته ومرضه بما يتناسب مع فهمه ثم نصائح وتوجيهات طبية ثم صرف العلاج المناسب . ومع طول الفترة التي قضاها في المستوصف ولما حباه الله إياه من الذكاء والذاكرة المتوقدة فقد أصبح يعرف المراجعين وأسرهم وأمراضهم المزمنة والعارضة وعلاجاتهم التي لديهم تحسس منها أو تلك التي يستمرون عليها , وطباعهم الشخصية ويسخر ذلك في تقديم العلاج المناسب لكل فرد منهم , حتى صار مرجعهم الأول ومهما تعدد الأطباء والمستشفيات والأخصائيين والاستشاريين فكلمته الفيصل لديهم , وما ذلك إلا لما لمسوه من الفائدة والإصابة في تشخيص المرض ووصف العلاج . وما زادته تلك السنوات التي قضاها بين إخوانه إلا محبة وثقة متبادلة وخبرة طبية واسعة , وكل ذلك زاده تواضعا ورفقا بالمريض ومحبة في قلوب الخلق . قدم خدماته من قبل أن يبني التطوير مقرا للمستوصف وبذل كثيرا من الجهود مع الهيئة لبناء المستوصف , وحرص على تأثيثه وتزويده بما يلزم .. ظل يحاول أن يكون مستوصفا متكاملا رسميا طيلة السنوات واستمر يقدم خدماته حتى قرر التطوير تسليم القطاع الصحي إلى وزارة الصحة حيث استقر عمل ذلك الإنسان الشهم والطبيب الأخ للجميع حاليا بمستوصف الهيئة بمقرها في الجوة , وما زالت محبته في قلوب كل من زار عيادته .. يلهج بالدعاء له الشيخ المسن والأم الكبيرة والطفل الصغير وجميع محبيه ,ومهما أطنب المتحدث وأسهب لن يفي هذه القامة الإنسانية العظيمة حقها , ولكنها مشاعر وأحاسيس أحببت بثها ,أسأل الله تعالى أن يحفظه حيثما حل وأن يجعل التوفيق والتسديد والإخلاص طريقه وأن يعظم له الأجر وينمي له هذه الحسنات وأن يبارك له في علمه وأهله وولده وماله وأن يجزاه عنا خير الجزاء .

بقلم / محمد بن يحيى الفيفي