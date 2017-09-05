جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء تقيم حفلاً لتكريم المتفوقين وحفظة كتاب الله

تقيم جائزة قبيلة الحكمي للإبداع والتميز العلمي بفيفاء حفلها السنوي الأول، لتكريم المتفوقين والمتميزين والمبدعين وحفظة كتاب الله، وذلك في خامس أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 1438/12/14هـ في استراحة المبتع بقبيلة الحكمي.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمترشحين للجائزة في وقت سابق من هذا الشهر المبارك، حيث تقدَّمَ لها أكثر من تسعين متفوقًا ومتفوقة وحافظا وحافظة لكتاب الله، ومبدعا ومبدعة في شتى فروع الجائزة.

ويأتي ذلك إيماناً بدور القبيلة والمجتمع المحيط في تحفيز الفرد على زيادة الحصيلة العلمية والمعرفية، وتنمية قدارته ومواهبه وإبداعاته سواءً المنهجية واللامنهجية؛ من أجل بناء وطن واعد، قادر على تحقيق الرؤى والأهداف التي تستشرف المستقبل المأمول.