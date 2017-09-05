هذه أغرب وأكثر القضايا التي نظرتها النيابة العامة في المشاعر المقدسة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

هذه أغرب وأكثر القضايا التي نظرتها النيابة العامة في المشاعر المقدسة

هذه أغرب وأكثر القضايا التي نظرتها النيابة العامة في المشاعر المقدسة
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت مصادر أمنية عن القضايا التي استقبلتها النيابة العامة أثناء موسم الحج، والتي تفردت بعضها بالغرابة، كونها تحدث في موسم عبادة وسط أماكن مقدسة.

وبيّنت المصادر أن جرائم ادعاء النبوة والتحرش الجنسي وحيازة المخدرات وانتحال صفة رجل السلطة، جاءت ضمن القضايا التي نظرتها النيابة العامة في المشاعر المقدسة والحرم المكي في حج العام الجاري.

وأوضحت أن الجرائم تضمنت أيضا حيازة المخدرات والمسكرات، والاعتداء على النفس، وبيع ماء السبيل، والتصوير، وإثارة الفوضى، والسب والشتم، وبيع سندات هدي وأضاحٍ.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 300 قضية، مشيرة إلى أنه تم النظر فيها عبر 16 مركزا للتحقيق والادعاء العام والرقابة على السجون في القضايا الجنائية، موزعة على كافة المشاعر المقدسة.

وقالت المصادر، وفقاً لـ “الوطن”، إنه كان هناك 39 قضية نشل، و31 مخالفة لنظام الحراسات الأمنية، و25 قضية سرقة، و17 جريمة التصاق وتحرش جنسي، و15 محاولة اعتداء وتلفظ.

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