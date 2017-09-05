هذا هو عدد المسافرين إلى البحرين خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت جوازت جسر الملك فهد أن عدد المسافرين خلال أيام عيد الأضحى “الجمعة والسبت والأحد” من المملكة إلى البحرين بلغ نحو 254 ألف مسافر.

وأشار المقدم ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد، إلى أن عدد المسافرين في اليوم الأول للعيد قد بلغ 65 ألفا، وثاني أيام العيد 83 ألفا، فيما بلغ عدد المسافرين في ثالث أيام العيد 106 آلاف مسافر.

وأضاف السهلي وفقا لـ”اليوم” أنه تم فتح 21 مسارا في المغادرة للاستقبال المسافرين، ويتم فتح 5 مسارات عكسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين بهدف الحد من الزحام.