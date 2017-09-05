“الصحة” تكشف حقيقة ما تردد حول تسجيل حالات إصابة لمواطنين بالكوليرا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

“الصحة” تكشف حقيقة ما تردد حول تسجيل حالات إصابة لمواطنين بالكوليرا

“الصحة” تكشف حقيقة ما تردد حول تسجيل حالات إصابة لمواطنين بالكوليرا
فيفاء أون لاين - متابعة

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان صحة ما جرى تداوله حول إصابة مواطنين بالكوليرا، مشيراً إلى أن ناقل الخبر لا يفرق بين الاشتباه وحالة الإصابة المؤكدة.

وأعرب الربيعان، وفقاً لـ”سبق”، عن استغرابه من تداول مثل هذه الأخبار المضللة عن إصابة سعوديين، بفيروس الكوليرا، داعياً وسائل الإعلام التأكد من المعلومة من مصادرها، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالة إصابة بالكوليرا بين المواطنين.

وكانت أخبار جرى تداولها تحدثت عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا لأشخاص سعوديين، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

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