19 حالة أصيبت بالكوليرا بالداير والشمراني يرأس اجتماع يناقش ظهور المرض

عقد صباح اليوم الثلاثاء بمحافظة الداير اجتماعا بشأن مناقشة ظهور حالات لمرض الكوليرا لمتسللين تم القبض عليهم من قبل حرس الحدود ،ومحاصرة المرض بمستشفى بني مالك العام وتحويل المستشفى إلى حجر صحي وإحالة كافة الحالات باستثناء هذا المرض إلى مستشفيي العيدابي وفيفاء،وبحث الأسباب وطرق الوقاية وماسوف يتخذ من إجراءات.

رأس الإجتماع محافظ الداير محمد بن هادي الشمراني بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض الشهراني ووعدد من بصحة منطقة جازان وممثلين عن قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة الداير ومشايخ وأعيان محافظة الداير والمراكز التابعة لها وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي

بدأ الإجتماع محافظ الداير بالترحيب بالجميع وإيضاح أن هذا الإجتماع تعاوني ويجب أن يكون هناك نتائج ايجابية ،بعد الإيمان بقضاء الله وقدره ،الى الحرص على أن يكون هناك تعاون من الجميع للخروج من هذه الأزمة

ثم تحدث مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان موضحا أنه قد تم محاصرة المرض في مستشفى بني مالك بقرار يعتبر مؤقت وقد اتخذ بناء على معطيات .

مبينا أن الأجهزة لم تنقل من مستشفى بني مالك ولن يتم نقل أي شيء من المستشفى باستثناء بعض الأطباء والفنيين الذين سوف يباشرون في المستشفيات المساندة بشكل مؤقت ،مؤكدا على المحاولة في أن لاتتجاوز مدة بقاء المستشفى على هذه الحال ثلاثة أسابيع كحد أعلى وأن استمر وجود المرض سيتم العمل على البحث عن طريقة لإيجاد حجر لعزل المرض غير المستشفى

مبينا أن عدد الحالات حتى الآن بلغت 19 حالة شفيت منها ست حالات ومن الحالات من هو مصاب بالفشل الكلوي مازاد الأمر تعقيدا واحتاج للمزيد من الوقت والإمكانات

وتحدث الدكتور محمد الحازمي المتخصص في الأمراض المعدية ،عن أسباب المرض وانتشاره انتقاله

موضحا على أن تسرب مياه المجاري من اكثر الأسباب لانتشار مرض الكوليرا،ومؤكدا على ضرورة التعاون من الجميع والإلتزام بالنصائح والإرشادات لتجنب انتشار العدوى ..

مبينا أن تعقيم المستشفى بعد انتهاء الحجر لاياخذ اكثر من اسبوع.

ثم تحدث المشايخ والأعيان وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي مثلهم:

الشيخ فرحان بن حسين الكبيشي

والشيخ يحيى بن حسين الكبيشي

والشيخ حسن بن جمعان العليلي

والشيخ مشبب بن محمد الحبسي

والشيخ حسن بن محمد الأحمدي

والشيخ يحيى مفرح الحريصي

ورئيس المجلس البلدي أسعد بن حيان المالكي

وعضو المجلس المحلي جبران بن حسن المالكي

وعضو المجلس المحلي يحيى بن فرحان المالكي

مبدين كامل استعدادهم للتعاون ومؤكدين في الوقت نفسه على مطالبتهم بضرورة إعادة المستشفى للعمل في أسرع وقت ممكن ،كونه يخدم أكثر من مئة ألف مواطن في المحافظة ومراكزها،والجهات العسكرية والمدنية، وإيجاد حجر آخر لعزل الحالات.

كما طالبوا بضرورة افتتاح مركز غسيل الكلى المتعثر وتشغيل المراكز الصحية الـ12 بالمحافظة ومراكزها بكامل طاقتها الفعلية المقررة وليس كما هوعليه حالها الآن. وتطوير مستشفى بني مالك العام كوادر وامكانيات بمايتناسب مع موقع المحافظة وكثافة السكان.